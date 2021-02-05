В Новосибирске изменят систему расчета с перевозчиками после жалоб горожан

НОВОСИБИРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Компании-перевозчики в Новосибирске, работающие в системе общественного транспорта, с 2022 года будут переведены на муниципальный контракт, оплата по которому производится исходя из количества рейсов, а не из числа перевезенных пассажиров. Это позволит сделать работу общественного транспорта более ритмичной и избежать долгого ожидания на остановках, на что ранее неоднократно жаловались горожане, сообщает в пятницу пресс-служба мэрии.

"Переход на муниципальный контракт нам видится инструментом, который позволит эффективно решить эту проблему. <…> Мы переходим на такую форму расчетов с перевозчиком, когда оплата зависит не от количества перевезенных пассажиров, а от количества выполненных рейсов, соблюдения графика, ритмичности работы. В этом году полностью переведем городской электротранспорт и маршруты муниципального [перевозчика] ПАТП-4. Задача - подключить и частных перевозчиков, только тогда пассажиры почувствуют изменение качества перевозок. С 2022 года планируем начать переводить немуниципальный транспорт", - приводит пресс-служба слова мэра города Анатолия Локотя.

Сеть общественного транспорта Новосибирской области является крупнейшей за Уралом, в регионе насчитывается 190 маршрутов. В границах Новосибирска работают 144 маршрута. По словам мэра города, от горожан регулярно поступают жалобы по поводу неритмичной работы транспорта - люди вынуждены подолгу ждать его на остановках. По мнению градоначальника, это связано с тем, что сегодня оплата перевозчикам производится из расчета количества перевезенных пассажиров, поэтому автобусы подолгу стоят на одних остановках, ожидая людей, в то время как на других остановках их не могут дождаться пассажиры.

Кроме введения муниципального контракта в Новосибирске также планируется оптимизация муниципальной маршрутной сети. Оптимизация продлится несколько лет. Власти намерены снизить количество дублирующих маршрутов и машин малой вместимости. "У нас не оптимальная схема пассажирских перевозок. Проводилось несколько совещаний на различных уровнях, в том числе с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, с губернатором, где высказывались рекомендации и критика. Необходимо пересмотреть, оптимизировать те маршруты, которые существуют в городе", - резюмировал мэр.