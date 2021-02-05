"Норникель" выплатил назначенный Ростехнадзором после аварии на ТЭЦ-3 штраф

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. "Норникель" 5 февраля выплатил в бюджет назначенный Ростехнадзором штраф в 1 млн рублей после аварии с разливом топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, говорится в сообщении официального представителя Ростехнадзора Андрея Виля в телеграм-канале.

"Максимально возможный штраф, назначенный "Норникелю" по итогам технического расследования Ростехнадзора, сегодня выплачен в бюджет", - сообщил представитель ведомства.

Ранее Енисейское управление Ростехнадзора по итогам расследования причин аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, принадлежащей Норильско-таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя структура "Норникеля"), оштрафовало предприятие на 1 млн рублей за нарушение норм промышленной безопасности.

Позднее НТЭК требовала суд признать незаконным решение ведомства о привлечении компании к административной ответственности, однако спустя 4 дня подала ходатайство об отзыве своего заявления.

В конце мая 2020 года один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. Росприроднадзор оценил ущерб экологии примерно в 148 млрд рублей. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов.

Однако "Норникель" не согласился с методикой расчета - по подсчетам самой компании, ущерб составляет 21,4 млрд рублей. Тем не менее компания заявила, что заложила резерв на сопоставимую с оценкой Росприроднадзора сумму для выплаты компенсации ущерба.