Красноярский край заявит к "Норникелю" дополнительные претензии по ущербу природе

КРАСНОЯРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Правительство Красноярского края намерено заявить дополнительные претензии к компании "Норникель" по возмещению ущерба объектам природы. Об этом в Instagram сообщил губернатор края Александр Усс.

"Сегодня Арбитражный суд [Красноярского] края взыскал с "Норникеля" 146 млрд рублей за аварию на Таймыре. <…> После этого решения нами будут заявлены дополнительные претензии. Речь о возмещении вреда объектам природы, которые находятся в ведении края", - написал Усс.

В пятницу Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочернее предприятие "Норникеля") о взыскании более 148 млрд рублей за ущерб окружающей среде при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3. Сумма взыскания была снижена судом до 146 млрд рублей.

Как сообщила ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, полученные по суду от "дочки" "Норникеля" в качестве компенсации ущерба средства в первую очередь направят на поддержку экологических проектов в Красноярском крае.

В конце мая 2020 года один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. Росприроднадзор оценил ущерб экологии примерно в 148 млрд рублей. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов.

Однако "Норникель" не согласился с методикой расчета - по подсчетам самой компании, ущерб составляет 21,4 млрд рублей. Тем не менее компания заявила, что заложила резерв на сопоставимую с оценкой Росприроднадзора сумму для выплаты компенсации ущерба.