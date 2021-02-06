{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прокуратура начала проверку информации о масляных пятнах на Енисее в Красноярске

Представители ведомства выехали в район улицы Северный проезд, рядом с которой находится территория бывшей нефтебазы

КРАСНОЯРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура проводит проверку информации о появлении масляных пятен на реке Енисей в Красноярске. Об этом в субботу сообщили журналистам в региональной прокуратуре.

"Красноярская природоохранная прокуратура по информации, опубликованной в социальных сетях о появлении масляных пятен на реке Енисей, организовала проверку", - говорится в сообщении. На место в район улицы Северный проезд (правый берег Красноярска) выехали представители ведомства.

Улица Северный проезд находится рядом с территорией бывшей нефтебазы, закрытой в 2019 году. В декабре прошлого года сообщалось, что на ее территории обнаружили подземные скопления нефтепродуктов объемом от 950 до 1,87 тыс. куб. м.

Теги
РоссияКрасноярский край
Стоимость авиабилетов по России с вылетом весной снизилась на 10%
В топ-3 популярных городов для путешествий у россиян вошли Сочи, Симферополь и Минеральные Воды
Читать полностью