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Автомобиль провалился в трещину во льду Байкала в Приангарье

Пострадавших нет

ТАСС, 6 февраля. Грузовой автомобиль провалился в трещину во льду озера Байкал в Иркутской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Сегодня утром в проливе Малое Море озера Байкал, недалеко от острова Огой, автомобиль для откачки выгребных ям провалился в трещину и застрял во льду. Предварительно установлено, что водитель, не взирая на запреты, выехал на машине общей массой более 10 тонн из Хужира и пытался пересечь пролив по льду", - сказали в ведомстве. Пострадавших нет.

Глубина в месте провала составляет 20 м. Существует риск полного провала грузовика под лед, сейчас решается вопрос о его эвакуации. Водителя привлекут к административной ответственности за выезд на лед.

В пятницу ГУ МЧС по региону сообщило, что резкое потепление привело к образованию больших участков с открытой водой в проливе Малое Море на озере Байкал. Это создает угрозу для туристов.

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