В создание инфраструктуры в турзоне "Ворота Байкала" вложат более 2,5 млрд рублей

ИРКУТСК, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Иркутской области планируют в 2021-2023 годах направить более 2,5 млрд рублей на строительство инженерной инфраструктуры и благоустройство на территории турзоны "Ворота Байкала". В частности, в 2021 году будет вложено 734,2 млн в первый этап строительства улично-дорожной сети и сети электроснабжения, сообщил в понедельник ТАСС заместитель министра экономического развития Иркутской области Владимир Гордеев.

Турзона "Ворота Байкала" создана в 2007 году с целью перепрофилирования территории моногорода Байкальска с промышленной на туристическую категорию, создания новых рабочих мест, что особенно актуально после закрытия в 2013 году градообразующего предприятия - Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. В 2018 году в турзоне началось строительство инженерной инфраструктуры, которая нужна инвесторам для строительства туристических объектов.

"В текущем году начнутся работы первого этапа создания улично-дорожной сети с наружным освещением и сети электроснабжения Предгорного района. На эти цели предусмотрены средства федерального бюджета в объеме 580 млн рублей и регионального бюджета в объеме 154,2 млн. На 2022-2023 годы запланировано продолжение строительства сетей электроснабжения и улично-дорожной сети с автостоянками, строительство сетей теплоснабжения, информационно-коммуникационных сетей, водопровода, благоустройство и озеленение территории с совокупным объемом финансирования 1 млрд 974,7 млн рублей", - сказал Гордеев.

С 2018 года за счет областного бюджета в турзоне строится сеть водопровода и бытовой канализации, ее готовность составляет 86%. В 2019 году также за средства бюджета региона начали строить ливневую канализацию, ее готовность составляет более 97%, объект достроят в 2021 году.

Проекты резидентов

Резидентами турзоны в настоящее время являются восемь компаний с общим планируемым объемом инвестиций в создание туристической инфраструктуры 2,4 млрд рублей. Проекты предусматривают создание более 380 рабочих мест. По словам замминистра, в январе еще четыре компании выразили заинтересованность к работе в турзоне. Им необходимо разработать концепции инвестиционных проектов и представить их экспертному совету по особой экономической зоне туристско-рекреационного типа.

Якорным резидентом является горнолыжный курорт "Гора Соболиная", который вошел в турзону с уже действующей инфраструктурой. На сегодня четыре резидента, включая якорного, ведут проектно-изыскательные работы, а двое приступили непосредственно к строительству. Инвесторы намерены построить пассажирскую подвесную канатную дорогу, а также гостиничные комплексы, которые будут включать деревянные гостевые домики, бани и SPA-центры, рестораны и конференц-залы, спортивно-развлекательные зоны. По словам замминистра, первые объекты планируется ввести в строй после 2021 года.

Для резидентов особой экономической зоны "Ворота Байкала" установлены налоговые льготы.

В августе 2016 года Минэкономразвития РФ передало полномочия по управлению турзоной "Ворота Байкала", расположенной в Слюдянском районе на площади 763 га, на уровень Иркутской области. В 2017 году Общероссийский народный фронт обращал внимание на то, что в турзоне не ведется строительство ни одного объекта инфраструктуры, хотя на ее создание в федеральном бюджете было запланировано 11,8 млрд рублей. Из этой суммы Иркутская область к тому времени успела освоить 108 млн, которые ушли на обустройство границ, проектирование объектов зон и различные экспертизы. В 2018 году власти начали строительство инфраструктуры.