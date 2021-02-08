Прощание с пожарными, погибшими при тушении склада в Красноярске, пройдет 9 февраля

КРАСНОЯРСК, 8 февраля. Церемония прощания с тремя пожарными, погибшими при пожаре на складе автозапчастей, пройдет 9 февраля. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

"Церемония прощания с погибшими пожарными состоится 9 февраля 2021 года с 10:00 (06:00 мск) до 12:00 (08:00 мск) в ГорДК", - сообщили в ведомстве. Похоронят погибших на аллее славы кладбища "Бадалык".

Пожар на складе произошел 3 февраля. Во время поиска людей на горящем складе пропало звено газодымозащитной службы, состоявшее из трех пожарных: старших прапорщиков Анатолия Жалнерчика и Алексея Пузырева, сержанта Максима Рябцева. Позднее были найдены их тела. Также при пожаре погиб работник склада. По предварительным данным, к возгоранию привел аварийный режим работы электросети. Быстрому распространению огня способствовала высокая загрузка склада горючими материалами.

Ранее президент РФ Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества погибших пожарных.

По факту пожара возбуждено два уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ), о нарушении требований пожарной безопасности (ч. 2. ч. 219 УК РФ). Они объединены в одно производство. Арестованы два человека.