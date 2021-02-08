Экс-главу района в Барнауле арестовали на два месяца по делу о мошенничестве

ТАСС, 8 февраля. Суд в Барнауле арестовал на два месяца бывшего главу Октябрьского района города Андрея Овсянникова, обвиняемого в должностных преступлениях, в частности в мошенничестве и растрате. Посреднику Овсянникова был назначен домашний арест, сообщается в понедельник на сайте управления СК РФ по Алтайскому краю.

"По ходатайству следственных органов <…> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу бывшему главе Лебяжинской сельской администрации города Барнаула, в отношении посредника - домашний арест <…> сроком на два месяца", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 ("Присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения"), ч. 3 ст. 159 ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере"), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160 ("Пособничество в растрате") УК РФ.

Речь идет о преступлениях, совершенных в 2017 году бывшим главой района и главным специалистом Лебяжинской сельской администрации Барнаула Андреем Овсянниковым и Николаем Хаустовым. Овсянников уволился с поста главы Октябрьского района Барнаула 21 января 2021 года, а Хаустов в настоящее время занимает пост директора МУП "ЖКУ Троицкого района".

По версии следствия, с июля по декабрь 2017 года глава администрации при пособничестве главного специалиста подписал фиктивные договоры подряда с предпринимателем по благоустройству территории, а также дал указание составить подложные документы, подтверждающие выполнение работ, которые фактически не оказывались. В результате администрации причинен ущерб на сумму более 157 тыс. рублей. Кроме того, с декабря 2017 по март 2018 года они изготовили фиктивные документы, согласно которым выполнены работы по обустройству дамбы, которые они предоставили после увольнения новому главе администрации. В результате обвиняемые получили более 450 тыс. рублей.

В четверг в ФСБ РФ по Алтайскому краю сообщили о задержании Овсянникова и Хаустова. Источник в правоохранительных органах связал их задержание с возбуждением уголовного дела о заключении фиктивных договоров на сумму около 500 тыс. рублей.