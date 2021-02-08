В Западной Сибири 7 февраля зафиксировали рекордно высокие температуры

НОВОСИБИРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Температурный рекорд 26-летней давности был побит в воскресенье, 7 февраля, в Томской области, где столбик термометра достиг отметки в плюс пять градусов. Рекорды прошлых лет были побиты в Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае, сообщили ТАСС в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в понедельник.

"В Томске отмечалась температура плюс пять градусов, предыдущий рекорд - плюс 2,5 градуса - в 1995 году", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в Новосибирске был побит температурный рекорд 2016 года, в Барнауле и Кемерове - 2007 года, уточнив, что рекорды были зафиксирован в воскресенье. В среднем температура была превышена на 0,2 градуса. По словам собеседницы агентства, потепление в регионах Западной Сибири связано с приходом на территорию атлантического циклона.

Заметное потепление в выходные пришло и в Иркутскую область, где еще в начале прошлой недели были тридцатиградусные морозы. В воскресенье местами температура повышалась до плюс 4-5 градусов, в ближайшие сутки ожидается до плюс трех, а в горах Восточного Саяна - до плюс семи.

Как сообщила ТАСС заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова, оттепели в первой декаде февраля в Иркутской области не считаются аномальным явлением, а последние 20 лет происходят все чаще. Теплая погода продержится в регионе недолго, уже 10 февраля прогнозируется похолодание.