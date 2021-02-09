Прокуратура проверяет информацию о невыплате зарплат ученым в новосибирском институте

НОВОСИБИРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Новосибирской области ведет проверку в связи с невыплатой заработных плат ученым Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН, сотрудники которого пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на проблемы с оплатой труда, сообщили ТАСС в надзорном ведомстве.

"После сюжета СМИ о невыплате зарплаты ученым проводится проверка трудового законодательства об оплате труда", - сообщили в прокуратуре.

В понедельник на заседании Совета по науке и образованию старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Анастасия Проскурина сообщила Путину, что ее зарплата за работу на полную ставку составляет всего 25 тыс. рублей, тогда как, согласно майским указам президента, должна составлять 200% от средней по региону, то есть в районе 80 тыс. рублей. Президент поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с проблемами, возникающими при выплатах зарплат научным сотрудникам, и представить доклад о текущей ситуации. Фальков в свою очередь заявил, что министерство начало проверку ситуации с зарплатой Проскуриной.