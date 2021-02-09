В Новосибирской области создали Центр цифровой трансформации

НОВОСИБИРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Центр цифровой трансформации, где специалисты будут разрабатывать интеллектуальных голосовых помощников для внедрения в работу МФЦ и регистратуры больниц, создали в Новосибирской области. Об этом сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"Новые вызовы, стоящие перед Новосибирской областью в контексте цифрового развития, направлены на качественное совершенствование организационных, инфраструктурных и технологических процессов. Создание центра цифровой трансформации и расширение его функционала направлено на решение этих задач, а также на дальнейшее развитие цифровой отрасли в регионе", - приводятся в сообщении слова министра цифрового развития и связи региона Анатолия Дюбанова.

В центре будет действовать отдел технологий искусственного интеллекта, который собственными силами обеспечивает разработку и внедрение интеллектуальных систем голосовых коммуникаций с жителями Новосибирской области. Среди них - голосовой робот "Николай" в МФЦ и в электронной регистратуре, запись к врачу и голосовой модуль консультаций горячей линии по COVID-19.

Также сотрудники нового учреждения участвуют в разработке требований к проекту интеллектуальной транспортной системы, которая позволит увеличить пропускную способность дорожной сети региона. Новая система позволит управлять парковками, "умными" остановками и общественным транспортом.

Цифровая трансформация - одна из национальных целей развития РФ на период до 2030 года, предусмотренных указом президента России Владимира Путина. В рамках цели предусматривается, в частности, достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления, увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде и т. д. Одним из ключевых направлений в достижении национальной цели является развитие искусственного интеллекта.