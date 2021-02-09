В Туве предотвратили убийство восьмилетней девочки из-за наследства

ТАСС, 9 февраля. Жительница Тувы заказала убийство восьмилетней дочери своего умершего мужа из-за наследства, преступление предотвращено сотрудниками МВД и ФСБ, женщина взята под стражу. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Туве.

По данным ведомства, полицейские получили информацию, что 61-летняя жительница Кызыла ищет киллера для убийства своей восьмилетней падчерицы. Отец девочки и муж женщины умер, оставив наследство из двух квартир. Ребенок оказался наследником первой очереди.

"Для совершения убийства женщина пообещала вознаграждение в размере 180 тыс. рублей. В роли исполнителя выступил сотрудник уголовного розыска. Под оперативным сопровождением полицейских состоялась встреча исполнителя и заказчицы убийства в ее квартире <...>. С целью подтверждения выполнения заказа псевдоисполнитель представил заказчице сделанную постановочную фотографию и шапку девочки", - сообщили в МВД.

По данным полиции, заказчица лично передала исполнителю в качестве аванса 10 тыс. рублей. Она рассказала, где учится и живет девочка, а также показала ребенка, когда та стояла на автобусной остановке. Женщина также передала исполнителю электрошокер, предложив использовать для совершения убийства.

Следственным управлением СК РФ по республике возбуждено в отношении женщины уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и п. "в", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Заказчице предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.