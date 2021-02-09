Погибших 3 февраля в Красноярске пожарных похоронили на аллее Славы

КРАСНОЯРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Более 1 тыс. человек пришли на церемонию прощания с тремя пожарными, погибшими при тушении крупного пожара в Красноярске. Погибших сотрудников МЧС похоронили на аллее Славы на кладбище Бадалык, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Пожар на складе автозапчастей произошел 3 февраля. Во время поиска людей на горящем складе пропало звено газодымозащитной службы, состоявшее из трех пожарных: старших прапорщиков Анатолия Жалнерчика и Алексея Пузырева, сержанта Максима Рябцева. Позднее были найдены и идентифицированы их тела. Также при пожаре погиб работник склада.

Президент РФ Владимир Путин наградил пожарных орденами Мужества посмертно.

"На церемонию прощания пришли проститься с героями-пожарными более 1 тыс. человек <...>. Похоронили на Балалыке на аллее Славы", - сообщили в пресс-службе.

Правительство Красноярского края выделило по 1 млн рублей семьям погибших на пожаре на складе.

По факту пожара возбуждеыо два уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ), о нарушении требований пожарной безопасности (ч. 2. ч. 219 УК РФ). Они объединены в одно производство. Арестованы два человека.