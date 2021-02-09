Дмитрия Верховода назначили врио гендиректора новосибирского технопарка

НОВОСИБИРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Дмитрий Верховод, руководивший технопарком новосибирского Академгородка с 2007 по 2017 год, назначен временно исполняющим обязанности генерального директора технопарка. Он приступит к своим обязанностям с 12 февраля, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

Гендиректор "Академпарка" Владимир Никонов, возглавлявший структуру четыре года, покинул должность 31 января. До работы в технопарке он занимал должность вице-губернатора и министра образования, науки и инновационной политики Новосибирской области.

"Временно исполняющим обязанности генерального директора Акционерного общества "Академпарк" был избран Дмитрий Верховод. Соответствующее решение принято 9 февраля на заседании Наблюдательного совета Академпарка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, в соответствии с решениями Наблюдательного совета, принятыми в конце прошлого года, перед технопарком стоят задачи по расширению инфраструктурного комплекса. Деятельность Академпарка будет курировать "Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной деятельности", созданный в регионе в конце года. Учреждение станет региональным оператором в инновационной сфере, обеспечит сотрудничество на межрегиональном уровне, а также взаимодействие с федеральными институтами развития, включая Сколково и Агентство стратегических инициатив.

Новосибирский Академпарк начал функционировать в 2006 году, в нем насчитывается более 300 высокотехнологичных компаний, из них 172 размещены на площадке Академпарка, остальные имеют возможность пользоваться его инфраструктурой. С 2007 года Академпарком руководил один из его основателей Дмитрий Верховод. В конце 2016 года решением собрания акционеров технопарка Верховод покинул пост гендиректора. Ряд СМИ связывали его отставку с критикой со стороны депутатов заксобрания Новосибирской области и проверкой Контрольно-счетной палаты, выявившей нарушения в учреждении.