В Томской области сняли ограничения на работу ночных клубов и общепита

ТОМСК, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Томской области, где число ежедневных случаев заражения коронавирусной инфекцией сократилось с начала года в два раза, сняли ограничения на работу ресторанов и клубов, действовавшие в регионе из-за пандемии коронавируса. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе областной администрации.

Ограничения из-за коронавируса были введены в Томской области 31 марта 2020 года. В последний раз режим ограничений продлялся до 31 марта 2021 года. В частности, запрещены массовые мероприятия, действует масочный режим, а также была запрещена работа клубов, баров и ресторанов с 00:00 до 6:00.