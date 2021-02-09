В Томской области сняли ограничения на работу ночных клубов и общепита

ТОМСК, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Томской области, где число ежедневных случаев заражения коронавирусной инфекцией сократилось с начала года в два раза, сняли ограничения на работу ресторанов и клубов, действовавшие в регионе из-за пандемии коронавируса. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе областной администрации.
Ограничения из-за коронавируса были введены в Томской области 31 марта 2020 года. В последний раз режим ограничений продлялся до 31 марта 2021 года. В частности, запрещены массовые мероприятия, действует масочный режим, а также была запрещена работа клубов, баров и ресторанов с 00:00 до 6:00.
"Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию распространению COVID-19, снял с 10 февраля все ограничения по времени работы кафе, ресторанов и ночных клубов в регионе. Ранее в Томской области они имели право работать до полуночи", - говорится в сообщении.
Уточняется, что решение связано преимущественно со стабилизацией эпидобстановки. "Еще одна причина принятого решения - желание молодежи, которое совпадает и с потребностями бизнеса. С понедельника наши университеты возобновили очное обучение, а студенты привыкли жить в студенческой столице страны полноценной жизнью. Разумеется, при этом учреждения общепита должны строго соблюдать установленные эпидправила, а перед открытием обязательно уведомить о начале работы на нашем сайте работа.томск.рф", - цитируют в сообщении Жвачкина.
По данным регионального оперштаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 29 036 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 26 333 пациента, умерли 277 человек.