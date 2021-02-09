Защита арестованного мэра Томска просит приостановить следствие на время лечения

ТОМСК, 9 февраля. /ТАСС/. Адвокаты мэра Томска Ивана Кляйна, арестованного по делу о превышении полномочий, обратились с жалобами в СК и прокуратуру региона, чтобы приостановить следственные действия на период лечения их подзащитного, доставленного в НИИ онкологии. Об этом сообщила в своем Telegram-канале сторона защиты.

11 января Кировский районный суд Томска продлил арест Кляйну до 13 марта. Из-за состояния его здоровья защита просила суд Томской области избрать Кляйну меру пресечения, которая не связана с лишением свободы. Как сообщалось, мэр страдает от тяжелых заболеваний, в частности гипертонии, ишемии и атеросклероза. 4 февраля градоначальник был доставлен в НИИ онкологии Томска для проведения операции.

"Ивана Григорьевича переместили из СИЗО в НИИ онкологии с целью проведения операции, показанной по жизненным показаниям. Однако действия сотрудников СК делают невозможным ни подготовку к операции, ни ее проведение. Дело в том, что Кляйн И. Г. ежедневно по рабочим дням доставляется под конвоем в Следственный комитет по Томской области, где он знакомится с материалами уголовного дела. Мы обратились к руководству СК и прокуратуры с просьбой дать оценку законности таких действий сотрудников СКР и проявить гуманизм, приостановив производство по делу в связи с состоянием здоровья Ивана Григорьевича", - говорится в сообщении.

Как пояснила ТАСС адвокат мэра Марина Вихлянцева, в случае отказа от ознакомления с материалами сейчас Кляйн не сможет вернуться к ним позднее или перенести сроки ознакомления. При этом отказываться от своего права он не намерен, несмотря на угрозу жизни и здоровью.

Оперативным комментарием следственного управления СК РФ и прокуратуры ТАСС не располагает и планирует получить их позднее, составлены соответствующие запросы.

В отношении Кляйна возбуждены два уголовных дела о превышении полномочий, а также дело о незаконном предпринимательстве, которые затем были объединены в одно производство. Мэр Томска был задержан 13 ноября 2020 года, вину он не признает. 14 ноября Кировский районный суд Томска арестовал его, а 18 ноября он был временно отстранен от должности решением суда.