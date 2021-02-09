В Приангарье на 40% перевыполнили годовой план по расселению аварийных домов в зоне БАМа

ИРКУТСК, 9 февраля. /ТАСС/. План по расселению аварийного жилья, построенного во второй половине XX века во время прокладки Байкало-Амурской магистрали (БАМ), в Иркутской области в 2020 году перевыполнили на 40%, переселив 124 семьи. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального правительства.

"План по переселению граждан из аварийного жилья в поселках БАМа в Иркутской области в 2020 году перевыполнен на 40%. В новое жилье переехали 124 семьи, а не 89, как планировалось", - говорится в сообщении.

Гражданам предоставляли дома, квартиры или социальные выплаты. На переселение в 2020 году было направлено 223,5 млн рублей из бюджетов разных уровней.

Переселение людей из аварийного жилья в зоне БАМа в Иркутской области начали в 2012 году. Уже полностью расселен жилфонд, признанный аварийным до 2012 года, это 52,4 тыс. кв. м. В новые дома переехали 1 034 семьи. Сейчас идет расселение жилья, признанного аварийным до 2017 года. Такой жилфонд остается только в городе Усть-Куте, где нужно переселить 504 семьи.

Минстрой России ранее сообщал, что завершить расселение аварийного жилья в зоне БАМа планируется до конца 2024 года. В Иркутской области жилье времен строительства магистрали находится на севере региона и представляет собой строительные бараки и вагончики.

Байкало-Амурская магистраль - одна из крупнейших железных дорог в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Она проходит по территории Иркутской и Амурской областей, Забайкальского и Хабаровского краев, Бурятии и Якутии. Строительство магистрали началось в конце 1930-х годов, но основные работы были развернуты в 1974 году, когда Байкало-Амурскую железнодорожную магистраль объявили всесоюзной ударной комсомольской стройкой.