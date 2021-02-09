Около 1,5 млрд рублей потратят на ремонт ТЭЦ трех алтайских городов в 2021 году

БАРНАУЛ, 9 февраля. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания вложит почти 1,5 млрд рублей в 2021 году в ремонт главных теплоисточников крупнейших городов Алтайского края - Барнаула, Бийска и Рубцовска. До конца года на ТЭЦ трех городов отремонтируют 28 котлов и 16 турбоагрегатов, сообщает во вторник Алтайский филиал СГК.

"СГК в 2021 году вложит в ремонт станций в Барнауле, Бийске и Рубцовске почти 1,5 млрд рублей. Всего за год на трех ТЭЦ в Барнауле, Бийске и Южной тепловой станции Рубцовска отремонтируют 28 котлоагрегатов и 16 турбоагрегатов. Главные теплоисточники крупнейших городов края снабжают тепловой энергией 90% жителей. Поэтому график ремонтных кампаний на станциях рассчитан таким образом, чтобы выведенное из работы оборудование не нарушало процесс производства тепла и электроэнергии", - говорится в сообщении.

Одним из первых в ремонт энергетики вывели турбоагрегат на ТЭЦ в Бийске, который работает с 1988 года. Основной объем работ здесь начнется с весенним снижением отопительных нагрузок, а закончится ремонтная программа на станции в конце октября. За год на Бийской ТЭЦ отремонтируют пять турбин и восемь котлов.

"На единственном крупном теплоисточнике Рубцовска ремонтные работы стартуют в середине апреля, а завершатся 10 сентября, перед началом отопительного периода. За 5 месяцев здесь проведут текущий ремонт турбины, а также отремонтируют пять котлоагрегатов", - говорится в сообщении.

Проведенные ремонтные работы на ТЭЦ, как ожидается, повысят надежность работы станций и обеспечат бесперебойное обеспечение теплом жителей региона.