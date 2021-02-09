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В Иркутске нашли пропавших школьников

Их нашел экипаж патрульно-постовой службы

ИРКУТСК, 9 февраля. /ТАСС/. Пропавшие во вторник в Иркутске двое 13-летних школьников, которые после занятий не вернулись домой, найдены, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

"Обоих детей нашел экипаж патрульно-постовой службы", - говорится в сообщении.

Детей нашли у одного из торгово-развлекательных комплексов Иркутска. По информации полиции, с ними все в порядке.

Как сообщал ТАСС, 13-летние мальчик и девочка во вторник около 16:00 (11:00 мск) ушли из школы и не вернулись домой.

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