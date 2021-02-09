Спасатели в Кузбассе обнаружили живой женщину, которая провела 10 часов под снегом

КЕМЕРОВО, 9 февраля. /ТАСС/. Спасатели в городе Новокузнецке спасли женщину, которая провела порядка десяти часов под завалом снега. Снежная масса сошла на пострадавшую с крыши частного дачного дома, когда она пыталась очистить ее, сообщает пресс-служба управления по защите населения и территории города.

По данным спасателей, женщина уехала на дачу днем в понедельник, чтобы почистить снег. Ночью в ЕДДС поступил звонок от ее матери, которая сообщила, что дочь не выходит на связь. Спасатели прибыли на место и обнаружили, что с кровли дома сошла снежная масса.

"После двух часов поиска, когда использовались лишь лопаты и лавинные щупы, спасатели обнаружили шапочку и лестницу. К этому моменту прибыло подкрепление - дежурный караул ПСЧ-4 пожарно-спасательного отряда № 11. Женщина была обнаружена. После пребывания в 10-часовом снежном плену она была жива, однако находилась в очень тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место медики доставили пострадавшую в больницу. В настоящий момент она находится в реанимации.

С воскресенья в Кемеровской области установилась аномально теплая погода с дневными температурами до плюс 9 градусов. Из-за резкого потепления в регионе шапки снега сошли с кровель нежилых зданий и балконных козырьков многоквартирных домов, пострадали двое человек, повреждены несколько автомобилей.