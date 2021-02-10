Заявку о включении Приангарья в "Енисейскую Сибирь" внесут в кабмин в течение месяца

КРАСНОЯРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Документ о включении проектов Иркутской области в комплексный инвестиционный проект (КИП) "Енисейская Сибирь", объединяющий Красноярский край, Туву и Хакасию, будет внесен в правительство РФ в течение месяца. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Корпорации развития Енисейской Сибири" Сергей Ладыженко.

"На сегодняшний день подготовлен проект распоряжения правительства РФ о внесении изменений в перечень проектов "Енисейской Сибири" и новый перечень предусматривает, в том числе и проекты Иркутской области. Мы получили согласование от Иркутской области, от всех федеральных органов власти. Мы надеемся, что Министерство экономического развития РФ внесет в правительство этот документ в ближайшее время", - сказал Ладыженко, добавив, что заявка будет внесена в течение месяца. По его словам, ранее Минэкономразвития вносило распоряжение в правительство РФ, но получило замечания и доработало документ.

Он отметил, что с включением Иркутской области инвестиционный портфель "Енисейской Сибири" вырастет с 1,9 до 3,5 трлн рублей, число проектов увеличится с 32 до 50. Проекты из Иркутской области, которые предполагается включить в КИП, относятся к сферам лесопереработки, нефтегазодобычи, металлургии. "Профиль экономики Иркутской области похож на Красноярский край. Это сильный промышленный и ресурсный регион", - добавил Ладыженко.

КИП "Енисейская Сибирь", объединяющий Хакасию, Туву и Красноярский край, был инициирован в конце 2017 года. В феврале 2018 года идею создания поддержал президент РФ Владимир Путин. В апреле 2018 года регионы подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта.