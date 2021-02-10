Анимационный кластер "Союзмультфильма" в Новосибирске создадут до конца года

НОВОСИБИРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Региональный анимационный кластер, который объединит в себе несколько вузов Новосибирской области и продюсерский центр "Союзмультфильма", создадут в Новосибирске до конца года. Об этом сообщила ТАСС вице-мэр города Анна Терешкова.

В конце января Агентство инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области совместно с киностудией "Союзмультфильм" подписали меморандум о создании регионального анимационного кластера.

"Я думаю, что мы должны до конца года его уже создать", - сказала Терешкова.

Она пояснила, что центр будет базироваться в новосибирском мультипликационном центре "Поиск", который, по словам вице-мэра, не уступает подобным учреждениям международного уровня. Для обучения специалистов, в частности, художников, режиссеров и преподавателей, власти намерены задействовать местные вузы, такие как Новосибирский государственный педагогический университет (НГПУ), Новосибирский государственный театральный институт (НГТИ) и Новосибирский университет архитектуры и дизайна (НГУАДИ), которые также войдут в кластер. "И уже на этой базе будет продюсерский [центр] как филиал "Союзмультфильма", - добавила Терешкова.

Как сообщала ТАСС ранее пресс-секретарь киностудии "Союзмультфильм" Марина Малыгина, в феврале представители агентства посетят технопарк киностудии в Москве, чтобы познакомиться с проектом, аналог которого планируется создать в Новосибирской области. Она уточнила, что участники московского технопарка находятся в кластере на льготных условиях, среди них могут быть как представители креативных компаний, так и дизайнерские бюро, а также создатели компьютерных игр. В ходе сотрудничества создаются проекты на стыке индустрии, например, мультфильмы на базе "компьютерного движка". Малыгина пояснила, что в Новосибирской области планируется создать аналогичный кластер, где компании-партнеры могли бы объединяться.

"Союзмультфильм" был создан 10 июня 1936 года в Москве. За годы существования на студии произвели более полутора тысяч мультфильмов, многие из них вошли в золотой фонд отечественной анимации.