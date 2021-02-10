В Туве в 2023 году планируют ввести крупнейшую в регионе фабрику шерстяных изделий

ТАСС, 10 февраля. Фабрику шерстяных изделий, которая будет крупнейшим предприятием отрасли в Туве, планируют построить в Кызыле в 2023 году. Об этом ТАСС сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Тувы.

Проект реализуется в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Тувы на 2020-2024 годов, утвержденной распоряжением правительства РФ.

"Согласно плану мероприятий по реализации проекта ввод объекта в эксплуатацию - 2023 год", - сообщили в Минсельхозпроде.

Мощности производства составят 136 тыс. одеял, 93 тонны трикотажных изделий, около 87 тыс. кв. м войлока в год.

Под фабрику уже сформирован и выделен земельный участок. Объем финансирования предусмотрен в размере 581,7 млн рублей. Из федерального бюджета планируется выделение 575,87 млн рублей, остальные средства - вложения республиканского бюджета. Также республиканские власти рассчитывают привлечь в проект частных инвесторов.

С 2019 года в регионе запущен проект "Дук" (шерсть), цель которого - открыть мини-цеха по обработке козьей и овечьей шерсти. Однако мощности полукустарных мастерских не хватает на всю республику, где численность овец и коз сегодня превысила 1,3 млн голов. Власти республики поставили задачу организовать крупное производство и включили его в перечень мер, которые должны быть реализованы в рамках индивидуального плана социально-экономического развития Тувы, утвержденного правительством РФ в 2020 году.