Международная строительная выставка пройдет в Новосибирске с 16 по 19 февраля

НОВОСИБИРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Производители стройматериалов, инженерных систем и оборудования из России, стран СНГ, Европы и Восточной Азии представят свою продукцию на международной выставке строительных, отделочных материалов, оборудования и инженерных систем "Сибирская строительная неделя". Мероприятие пройдет в выставочном комплексе "Новосибирск Экспоцентр" с 16 по 19 февраля, сообщили ТАСС организаторы.

"Сибирская строительная неделя" ориентирована на собственников, топ-менеджеров и специалистов строительной индустрии и смежных отраслей Сибири, Дальнего Востока и стран СНГ. Посетители смогут установить новые деловые контакты и получить лучшие условия от производителей и поставщиков товаров и услуг для строительства, отделки, ремонта и создания комфортной среды", - пояснили организаторы.

В рамках мероприятия также состоится форум архитекторов и дизайнеров интерьеров, пройдут мастер-классы, конференции и многое другое. По мнению организаторов, за минувший год строительный рынок претерпел серьезные изменения, связанные с пандемией, а потребители проявили большую активность и стали уходить в формат частного домостроения.

"На этом фоне наша выставка как никогда актуальна. Она позволяет компаниям "сверить часы" и определить для себя основные тренды дальнейшего развития бизнеса. Выставка объединит ведущих игроков стройиндустрии: строительные компании и производителей строительных и отделочных материалов, инженерного оборудования, спецтехники. У нас всегда можно найти новых партнеров или выйти на идею нового проекта, сделать "географическое открытие" и найти новые рынки сбыта или новый сегмент в отрасли, чтобы попробовать свои силы там", - приводятся слова директора выставки Марии Золотухиной.

В свою очередь организаторы выставки заверили, что все рекомендации Роспотребнадзора по мерам безопасности будут соблюдены. "Для нас это крайне важно, потому что в том числе и от этого зависит судьба проекта. Мы должны научиться работать в новых условиях и по-прежнему оставаться полезными для строительных компаний и их смежников", - добавила Золотухина.