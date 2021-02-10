Красноярский край предъявит претензии к "Норникелю" за ущерб природе в течение двух недель

КРАСНОЯРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Красноярского края предъявят дополнительные претензии к "Норникелю" за разлив ГСМ в Норильске в ближайшие две недели. Об этом сообщил журналистам председатель краевого правительства Юрий Лапшин.

"Соответствующие суммы ущерба будут предъявлены в установленном законом порядке. Я думаю, это произойдет в ближайшую неделю - две", - сказал Лапшин. Он сообщил, что сначала в компанию будет отправлено претензионное письмо с предложением о добровольной компенсации ущерба. По словам Лапшина, краевые специалисты подсчитывали ущерб, нанесенный водным объектам, находящимся в ведении региона, почвам рядом с такими водоемами и беспозвоночным. Ранее о предъявлении дополнительных претензий компании со стороны властей региона заявил губернатор Александр Усс.

Председатель краевого правительства не назвал сумму ущерба. "В ближайшее время эти цифры будут обнародованы. Я предполагаю, что это, конечно, меньше, [чем сумма ущерба, предъявленная Росприроднадзором], но речь идет не о миллионах, и даже не десятках миллионов рублей. Это большие суммы, но основной ущерб был предъявлен Росприроднадзором", - подчеркнул Лапшин.

В конце мая 2020 года один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов.

Ранее Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочернее предприятие "Норникеля") о взыскании более 148 млрд рублей за ущерб окружающей среде при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3. Сумма взыскания была снижена судом до 146 млрд рублей. Как сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, полученные по суду от "дочки" "Норникеля" в качестве компенсации ущерба средства в первую очередь направят на поддержку экологических проектов в Красноярском крае.