Спутник для мониторинга лесных пожаров запустят к 300-летию Кузбасса

КЕМЕРОВО, 10 февраля. /ТАСС/. Ученые Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) в рамках сотрудничества с госкорпорацией "Роскосмос" создадут наноспутник "Кузбасс-300". Его запуск в космос планируется уже осенью текущего года и будет приурочен к 300-летию с начала промышленного освоения региона, которое будет отмечаться в 2021 году, сообщил в среду врио ректора университета Алексей Яковлев.

"Спутник "Кузбасс-300" в ноябре мы планируем запустить в честь нашего юбилея. Одной из его особенностей будет то, что в этом спутнике будет заложен символ Кузбасса - 300 граммов угля", - сказал Яковлев.

Как пояснил ТАСС проректор по научной работе и международному сотрудничеству Кирилл Костиков, космический аппарат будет представлять собой спутник нанокласса небольшого размера. При его изготовлении будут использованы 3D-технологии и материалы, которые могут эксплуатироваться в космических условиях, в том числе и собственные наработки вуза.

В создании спутника вместе учеными примут участие и школьники, которые занимаются в центре научного и инженерно-технического творчества на базе университета. Планируется, что спутник поможет проводить мониторинг возникновения лесных пожаров, а также будет сообщать радиолюбителям со всего мира о 300-летнем юбилее угольного региона.

"Спутник будет оснащен инфракрасной камерой для дистанционного зондирования земли с целью выявления лесных и техногенных пожаров, это будет его полезная нагрузка. Но кроме того, что спутник будет передавать информацию о пожарах. Облетая Кузбасс и всю Россию, он будет передавать поздравительные сообщения с 300-летием Кузбасса на 10 языках, все радиолюбители смогут принимать эти сообщения по всему миру", - сказал Костиков.

Проект получил финансовую поддержку Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в размере 2,5 млн рублей, еще столько же будет выделено на его реализацию из собственных средств университета. Кроме того, в этом году на базе КузГТУ также планируется открыть Центр космического мониторинга, который сможет принимать и обрабатывать сигналы с кузбасского спутника. Ученые и студенты смогут реализовывать на его базе свои научно-исследовательские проекты.