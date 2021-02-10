На Байкале открыли самую протяженную в Иркутской области ледовую переправу

ИРКУТСК, 10 февраля. /ТАСС/. Самая протяженная в Иркутской области ледовая дорога, проходящая по озеру Байкал, открылась в среду, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. Переправа длиной 11 км связывает остров Ольхон с материком.

"Ледовая переправа, открытая сегодня на Байкале, соединила остров Ольхон с материком. <…> Ольхонская ледовая трасса через озеро Байкал - самая протяженная переправа в Иркутской области, ее длина составляет 11 км", - говорится в сообщении.

Этой зимой открытие переправы состоялось на один день раньше, чем прошлой. Подготовка дороги осложнялась необходимостью выровнять большое количество торосов, которые в этом зимнем сезоне возникают из-за подвижек льда по причине ветров, резких перепадов температур и участившихся землетрясений. Ледовая дорога имеет две полосы шириной 20 м каждая. Грузоподъемность переправы - 10 тонн. Толщина льда на переправе составляет около 70 см.

Движение по ледовой трассе круглосуточное. Допустимая скорость - не более 10 км/ч, о чем водителей уведомляют специальные знаки. Ежедневно переправу будут проверять на предмет безопасности, отслеживать изменения толщины и структуры льда.

Выезд автомобилей на лед Байкала вне переправы запрещен из-за сложной ледовой обстановки, большого количества трещин и торосов - скоплений обломков льда, которые опасны тем, что под ними могут быть трещины, разломы и открытая вода. Недопустимы любые мероприятия с выездом на лет транспорта вне официальной дороги. Спасатели рекомендовали не проводить заезды организаторам таких ежегодных мероприятий как "Дни скорости на льду Байкала" и "Байкальский разлом", открытого чемпионата Иркутска и Иркутской области по ледово-кольцевым гонкам, а также мероприятия Федерации автомобильного спорта Иркутской области на льду акватории Иркутского водохранилища.

Остров Ольхон называют географическим, историческим и сакральным центром Байкала. Для него характерен особый микроклимат - зимой достаточно тепло и малоснежно, поэтому с открытия ледовой дороги начинается пик зимнего туристического сезона на Байкале. Летом между материком и островом курсируют паромы, а в период, когда лед не окреп - суда на воздушной подушке.