Число банкротств в Новосибирской области в 2020 году увеличилось почти вдвое

НОВОСИБИРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Число дел о банкротстве в Новосибирской области в 2020 году выросло почти в два раза - с 1 880 до 3 185. При этом количество банкротств юрлиц осталось на уровне 2019 года, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС руководитель регионального управления Федеральной налоговой службы (ФНС) России Алексей Легостаев.

"На 1 января 2020 года у нас было количество дел о банкротстве 1 880. В этом году 3 185. Рост на 70% произошел, при этом количество дел о банкротстве юридических лиц почти осталось на том же уровне", - сказал он.

Легостаев добавил, что отсутствие большого числа банкротств юрлиц в 2020 году связано с введением моратория на эту процедуру в связи с пандемией. Вместе с тем, по словам главы регионального управления ФНС, в Новосибирской области в 2020 году возросло число банкротств физлиц - с 870 до 2 315.

"Мы потихоньку нарабатываем опыт согласительных процедур с налогоплательщиками, которые вступают в процедуру банкротства. <…> Мы понимаем достаточно низкую эффективность реализацию процедур банкротства, особенно, если это уходит в конкурсное производство. Мы нарабатываем практику заключения мировых соглашений с налогоплательщиками на стадии подачи заявления, практику финансового оздоровления", - отметил Легостаев.

1 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил до 7 января 2021 года мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов для организаций и индивидуальных предпринимателей из пострадавших от пандемии отраслей.