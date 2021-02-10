В Красноярске задержали депутата Заксобрания региона Евгения Козина

КРАСНОЯРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Депутата Заксобрания Красноярского края Евгения Козина задержали по подозрению в посредничестве при получении взятки. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"В Красноярске по подозрению в посредничестве при получении взятки задержан депутат Законодательного собрания Красноярского края. В настоящее время в служебном кабинете и по месту жительства подозреваемого проведены обыски, в ходе которых он оказал противодействие, пытаясь скрыть предметы, подлежащие изъятию. Следствие в ближайшее время выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении Козина (депутат Заксобрания Евгений Козин - прим. ТАСС) меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ведомстве.

По информации ведомства, Козин проходит фигурантом по делу заместителя руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений мэрии Ирины Тюриной, в отношении которой было возбуждено уголовное дело о получении взяток на сумму 6,2 млн рублей.

По версии следствия, в начале 2019 года Тюрина предложила своим знакомым подыскать арендатора для нескольких нежилых помещений, расположенных на улице Мичурина в Красноярске, пообещав назвать сумму взятку за свои услуги позднее. Посредник обратился к депутату Козину, который и нашел арендатора. По информации СК, размер взятки составил 3 млн рублей, взамен чиновница помогла победить фирме взяткодателя в аукционе на право заключения договоров аренды пяти муниципальных помещений. Еще одним фигурантом данного уголовного дела является депутат Горсовета Красноярска Иван Азаренко, которого также подозревают в посредничестве при получении взяток.

Бизнесмен Евгений Козин, которому 35 лет, был избран в Законодательное собрание края в 2016 году по спискам КПРФ.