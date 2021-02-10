Количество юридических лиц в Новосибирской области за год уменьшилось почти на 7%

НОВОСИБИРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Количество юридических лиц в Новосибирской области по итогам 2020 года уменьшилось на 6,8% - с 102 до 95 тысяч. Негативная динамика связана с сокращением числа новых предпринимателей, зарегистрировавших юрлица в 2020 году, почти в полтора раза, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС руководитель регионального управления Федеральной налоговой службы (ФНС) России Алексей Легостаев.

"Количество юридических лиц в едином реестре Новосибирской области сократилось почти на 7 тысяч. <…> Сокращение произошло не только в связи с работой налоговых органов по исключению из госреестра недействующих организаций, в отношении которых имеется запись о недостоверности сведений, но и в связи с сокращением первичной регистрации почти в полтора раза по сравнению с предыдущим годом", - сказал он, уточнив, что сейчас в регионе зарегистрировано 95 тыс. юрлиц.

Легостаев добавил, что в регионе также наблюдается сокращение числа индивидуальных предпринимателей. "Около 79 тысяч было зарегистрировано, произошло сокращение почти на 7 тысяч, - пояснил он. - Здесь основная причина уменьшения - это с 1 сентября прошлого года у нас появилось право в административном порядке исключать из ЕГРИП недействующих предпринимателей. На этом основании в прошлом году из ЕГРИП было исключено 6,5 тысяч".

По итогам 2020 года в Новосибирской области было собрано 205 млрд рублей налоговых поступлений, что на 4% выше, чем в 2019 году. Сбор налога на доходы физических лиц в регионе составил более 64 млрд рублей с темпами роста более 7%. По словам Легостаева, это свидетельствует о том, что в непростой из-за пандемии год работодателям удалось сохранить фонд оплаты труда наемным сотрудникам. Также в области увеличились сборы налога на добавленную стоимость (НДС) на 10% и на совокупный доход на 5%.