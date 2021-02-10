Глава иркутского Минздрава заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе

"[Оценивая ситуацию] за последние три недели, можно говорить о стабилизации обстановки с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией. Говорят об этом цифры увеличения свободного коечного фонда, снижение числа больных с тяжелым течением болезни, увеличение числа выздоровевших, возобновление плановой госпитализации и медицинской помощи по приоритетным направлениям", - сказал Сандаков, выступая в среду в Заксобрании на заседании депутатского штаба по предотвращению распространения коронавируса.

По его словам, ежесуточный прирост заболевших в регионе сейчас составляет 0,5%, что сопоставимо со среднероссийским. Ежедневно выявляется 250-260 случаев заражения, этот показатель стабилен с декабря. С декабря регулярно отмечаются случаи выписки из больниц более 300 человек в день, что превышает ежесуточный прирост заразившихся. Летальность находится на уровне 3,4%, министр не привел динамику показателя, отметив только, что она положительная. Свободный коечный фонд в ковидных госпиталях составляет 43%, тогда как в ноябре 2020 года он был менее 14%. Из системы оказания помощи ковидным пациентам полностью выведены и переведены в штатный режим работы 11 медицинских учреждений области.

Сандаков пояснил, что стабилизация обстановки обусловлена рядом предпринятых мер. В частности, это применение дорогостоящих антицитокиновых препаратов в отделениях анестезиологии и реанимации, активная работа санитарной авиации, методическое руководство и консультирование врачей главными внештатными специалистами, применение антиковидной плазмы для лечения инфицированных, мониторинг состояния всех тяжелых больных в районах.

Ход вакцинации

По словам министра, от нового коронавируса в Иркутской области, население которой составляет 2,4 млн человек, привиты более 18 тыс. граждан, еще 15 тыс. записались и ждут вакцинации. Сандаков считает высоким интерес населения к иммунизации. Однако пока приоритет отдается жителям старше 65 лет из-за недостаточного количества вакцины. "В конце этой недели - начале следующей ожидаем еще небольшую партию вакцины - в районе 13 тыс. доз. Поскольку прививочных пунктов много, она вся равномерно туда распределяется, но, к сожалению, не удается создать пока большой запас, хотя бы 10-20 тыс. доз, чтобы можно было сказать, что мы готовы привить всех желающих", - отметил Сандаков.

Проводить вакцинацию планируется до октября - ноября 2021 года. В пресс-службе Министерства здравоохранения Иркутской области ТАСС уточнили, что с начала поставок вакцины регион получил почти 43 тыс. доз.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекцией, в Иркутской области подтвержден 51 521 случай заражения. За время пандемии выздоровели 46 662 человека, умерли 1 755.