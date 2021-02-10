В Омской области в 2021 году планируют ввести с эксплуатацию 577 тыс. кв. м жилья

ОМСК, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Омской области, где зафиксирован резкий рост цен на жилье и нехватка предложения квартир на рынке, намерены в 2021 году ввести в эксплуатацию 577 тыс. кв. м жилья, сообщил в среду ТАСС начальник управления планирования и развития жилищного строительства регионального Минстроя Евгений Михеев. Это лишь на 5,5% превышает показатели 2020 года, когда было построено 545,18 тыс. кв. м.

Ранее губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что в регионе за год стоимость жилья выросла почти на 25% - с 35-36 до 45-47 тыс. рублей за кв. м. По его словам, омские строители не смогли обеспечить выросший из-за льготной ипотеки спрос на квартиры. Поэтому регион намерен привлекать застройщиков из других субъектов РФ.

"Ввод жилья в Омской области на 2020 год планировался в объеме 557 тыс. кв. м, но фактически было введено в эксплуатацию 545,18 тыс. кв. м жилья. На 2021 год планируется к вводу в эксплуатацию 577 тыс. кв. м", - сказал Михеев.

По его словам, для стимулирования увеличения объема жилищного строительства в Омской области разработан законопроект о предоставлении застройщикам земельных участков под жилые дома без проведения торгов при выполнении ряда условий. Закон должен вступить в силу уже 15 февраля.

Михеев отметил, что значительное увеличение спроса на жилье произошло как из-за введения федеральной программы льготной ипотеки, так и благодаря субсидированию регионом дополнительного снижения процентной ставки с 6,5 до 3,5%. На эти цели в 2020 году область выделили 360 млн рублей. "За 11 месяцев прошлого года жители Омской области оформили более 22 тыс. ипотечных кредитов, что на 18% больше показателей прошлого года", - добавил он. Общая сумма ипотечного жилищного кредитования за этот срок составила более 44 млрд рублей.