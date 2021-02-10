В Красноярском крае резко выросла запись пенсионеров на курсы компьютерной грамотности

КРАСНОЯРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Резкий рост количества пенсионеров, желающих обучиться компьютерной грамотности, зафиксирован в Красноярском крае. Только за месяц на курсы записалось более 500 человек, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

Как уточнили ТАСС в министерстве социальной политики края, за весь прошлый год курсы прошли 2,6 тыс. пенсионеров.

"Только за первый месяц текущего года на компьютерные курсы для пожилых людей и инвалидов записалось более 500 человек. <...>. Специалисты центров [социального обслуживания] отметили резко возросшую запись на курсы компьютерной грамотности. В ряде территорий возникла даже необходимость организовывать по несколько групп", - сообщили в пресс-службе.

По информации министра соцполитики края Ирины Пастуховой, в регионе в рамках проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" действуют 56 компьютерных классов. Также занятия проводят на факультетах Красноярского краевого народного университета "Активное долголетие".

"Ситуация с коронавирусом на практике показала, насколько важны в современном мире навыки владения компьютером или смартфоном. Умение с помощью интернета общаться со своими друзьями и близкими, возможность заказать лекарства или продукты, оплатить коммунальные услуги, записаться на прием к врачу - все это необходимость сегодняшней жизни", - подчеркнула Пастухова.