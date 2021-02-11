Новосибирский мастер создал миниатюрную копию картины Яна Вермеера

Он рассказал, что рисунок выполнен масляными красками, приходилось ждать до трех дней, пока просохнут слои краски. Рамка картины выполнена из золота. Мастер сообщил, что в ближайшее время намерен сделать целую серию копий картин знаменитых художников.

Владимир Анискин занимается микроминиатюрами с 1998 года. В его коллекции есть как оригинальные экспонаты, так и классические работы: подкованная блоха и караван верблюдов в игольном ушке. С 1999 года мастер работает в Институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН, где занимается разработкой и созданием микродатчиков для аэродинамических исследований.