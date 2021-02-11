Новосибирский мастер создал миниатюрную копию картины Яна Вермеера

НОВОСИБИРСК, 11 февралях. /ТАСС/. Новосибирский мастер микроминиатюры Владимир Анискин изготовил миниатюрную копию известной картины голландского художника Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой". Размер копии - 14х11,5 мм, сообщил мастер на своей странице "ВКонтакте".
"Мне удалось сделать копию картины Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой". Работу делал полтора месяца", - сказал Анискин.
Он рассказал, что рисунок выполнен масляными красками, приходилось ждать до трех дней, пока просохнут слои краски. Рамка картины выполнена из золота. Мастер сообщил, что в ближайшее время намерен сделать целую серию копий картин знаменитых художников.
Владимир Анискин занимается микроминиатюрами с 1998 года. В его коллекции есть как оригинальные экспонаты, так и классические работы: подкованная блоха и караван верблюдов в игольном ушке. С 1999 года мастер работает в Институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН, где занимается разработкой и созданием микродатчиков для аэродинамических исследований.