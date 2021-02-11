{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новосибирский мастер создал миниатюрную копию картины Яна Вермеера

На ее изготовление ушло полтора месяца

НОВОСИБИРСК, 11 февралях. /ТАСС/. Новосибирский мастер микроминиатюры Владимир Анискин изготовил миниатюрную копию известной картины голландского художника Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой". Размер копии - 14х11,5 мм, сообщил мастер на своей странице "ВКонтакте".

"Мне удалось сделать копию картины Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой". Работу делал полтора месяца", - сказал Анискин.

Он рассказал, что рисунок выполнен масляными красками, приходилось ждать до трех дней, пока просохнут слои краски. Рамка картины выполнена из золота. Мастер сообщил, что в ближайшее время намерен сделать целую серию копий картин знаменитых художников.

Владимир Анискин занимается микроминиатюрами с 1998 года. В его коллекции есть как оригинальные экспонаты, так и классические работы: подкованная блоха и караван верблюдов в игольном ушке. С 1999 года мастер работает в Институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН, где занимается разработкой и созданием микродатчиков для аэродинамических исследований.

Теги
РоссияНовосибирская область
Станцию метро "Спортивная" в Новосибирске планируют запустить к молодежному ЧМ по хоккею
Как сообщил мэр Анатолий Локоть, в этом году планируется закончить основные работы по монтажу и строительству станции
Читать полностью