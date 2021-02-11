Экс-министра природных ресурсов Республики Алтай приговорили к условному сроку

БАРНАУЛ, 11 февраля. /ТАСС/. Горно-Алтайский городской суд в Республике Алтай приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай Евгения Ларина, купившего на деньги министерства внедорожник вместо лесопожарной техники, сообщает в четверг пресс-центр суда.

"Ларин признан виновным по ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Суд с учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств приговорил Ларина к наказанию в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года с лишением права занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления сроком на два года", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщало Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ, чиновник использовал выделенные министерству деньги не на приобретение лесопожарной техники, а на новый автомобиль Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 6,144 млн рублей, который в дальнейшем использовался в целях, не связанных с деятельностью по защите лесов. Средства предназначались для покупки лесопожарной техники и экипировки для летчиков-наблюдателей и десантных групп, занятых в авиапатрулировании, тушении лесных пожаров и защите лесов.

Ларин возглавил министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай в 2018 году. В новый состав правительства региона, сформированный нынешним главой Олегом Хорохординым, Ларин не вошел.