В Кузбассе создали первый центр "Работа России" для комплексной помощи в трудоустройстве

КЕМЕРОВО, 11 февраля. /ТАСС/. Первый кадровый центр "Работа России" создан в Кузбассе на базе кемеровского центра занятости населения для оказания комплексной помощи в трудоустройстве граждан. Для соискателей теперь предлагается индивидуальное сопровождение, также центр будет оказывать услуги по подбору персонала для работодателей, сообщили журналистам в четверг на открытии центра.

Кемеровская область стала одним из шести регионов РФ, где проведена пилотная апробация механизмов Национальной стратегической инициативы (НСИ). Для пилота были выбраны 10 наиболее распространенных жизненных ситуаций, одна из которых - трудоустройство.

"Обновленный центр занятости позволит сделать процесс трудоустройства более быстрым и эффективным. Это важно в современных экономических условиях, когда людям срочно требуется найти новую работу или повысить квалификацию для того, чтобы стать более конкурентоспособными на рынке труда. Благодаря внедрению новых форм взаимодействия с гражданами и работодателями услуги здесь будут оказываться комплексно, по принципу одного окна. К 2024 году по такому образцу модернизируем еще пять центров занятости региона", - сказал на открытии губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Как пояснили ТАСС в Министерстве труда Кузбасса, центр занятости населения в Кемерове модернизирован по национальному проекту "Производительность труда", он теперь стал кадровым центром единого федерального бренда "Работа России". На его ремонт и переоснащение выделено порядка 23 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Помощь безработным гражданам будет оказываться в формате комплексного решения жизненных ситуаций. К примеру, если соискателю, чтобы выйти на работу, нужно повысить квалификацию, пройти переобучение, устроить ребенка в детский сад, - все эти вопросы будут решаться по принципу одного окна.

Взаимодействие с работодателями

В кадровом центре вводится и новый механизм взаимодействия с работодателями. Им помогут составить заявки на вакансии, подбор сотрудников будет вестись не только из числа состоящих на учете граждан, но среди тех, кто разместил свое резюме на портале "Работа в России". Карьерный консультант по желанию работодателя выполнит функции его кадровой службы: проведет с соискателями собеседования и профтестирование.

Руководитель Агентства стратегический инициатив (АСИ) Светлана Чупшева пообщалась с представителями кадровых служб крупных предприятий Кемерова. Работодатели региона заинтересованы в поддержке службы занятости не только по вопросу подбора персонала, но и профессиональной подготовки кадров, особенно для строительной отрасли. Глава АСИ отметила, что для этого в Кузбассе создается межрегиональный центр подготовки кадров для строительной отрасли. "Это первый центр в России, который будет работать и на Дальневосточный, и на Сибирский федеральные округа. Он только набирает обороты, думаю, что уже за год можно будет оценить эффективность, потому что дефицит специалистов строительной отрасли очевиден", - сказала Чупшева.