У отравившихся в школе-интернате в Томской области детей обнаружили псевдотуберкулез

ТОМСК, 11 февраля. /ТАСС/. Врачи диагностировали псевдотуберкулез у отравившихся воспитанников школы-интерната Томской области, сообщил в четверг журналистам вице-губернатор области Иван Деев.

Ранее глава района Сергей Ревера сообщал ТАСС, что порядка 30 из 55 воспитанников школы-интерната получили пищевое отравление. Они были госпитализированы в состоянии средней и легкой степени тяжести.

"По Крыловке Бакчарского района: на самом деле это не вероятная вспышка, а действительно псевдотуберкулез, потому что выявлен возбудитель, это Yersinia pseudotuberculosis у этих пациентов", - сказал он. После инцидента власти региона провели проверку работы пищеблоков и овощехранилищ во всех учреждениях социальной защиты региона, учреждениях семьи и детей и образовательных учреждениях. Как отметил Деев, "были приняты меры", чтобы подобных ситуаций не возникало в будущем.

Как сообщила ТАСС начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич, после инцидента в школе-интернате были проведены дезинфекция пищеблока, спальных корпусов, учебных корпусов, а также дератизация на пищеблоке и в овощехранилище. Кроме того, из рациона исключены салаты из сырых овощей. "В настоящий момент в школе находятся 20 учеников. Для них проводится учебный процесс в классах, питание организовано в столовой. По данному инциденту проводится расследование надзорными и правоохранительными органами. По итогам расследования будут приняты управленческие решения", - сказала она.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе обладминистрации региона, на данный момент из больницы выписаны уже 12 детей.

По факту отравления проводятся проверки прокуратуры и областного СУ СК. Роспотребнадзор обнаружил в интернате очаг псевдотуберкулеза - там были найдены мыши-полевки. Заражение детей по первым итогам эпидрасследования произошло из-за неправильной обработки овощей, на которые попали выделения грызунов.

Псевдотуберкулез - острое инфекционное заболевание, которое вызывает один из представителей энтеробактерий рода Yersinia, поражает людей и животных. Эта кишечная инфекция возникает, например, при употреблении в пищу овощей и молочных продуктов без предварительной термической обработки. Характеризуется лихорадкой, интоксикацией, поражением тонкого кишечника, печени, нередко скарлатиноподобной сыпью.