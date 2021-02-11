В Кемерове на четыре дня ввели режим "черного неба"

КЕМЕРОВО, 11 февраля. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий введен в Кемерове из-за морозной и безветренной погоды сразу на четыре дня - до вечера понедельника. Предприятиям города рекомендовано сократить выбросы на 15-20%, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса.

"В городе Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух на 15-20% с 15:00 (11:00 мск) 11 февраля до 18:00 (14:00 мск) 15 февраля", - сказали в пресс-службе.

Аналогичные ограничения будут действовать и в двух других крупных городах Кузбасса - Новокузнецке и Прокопьевске. Там режим "черного неба" пока введен на более короткий срок - до 13 февраля, но может быть продлен, если погодные условия не изменятся, чтобы не допускать сильной загазованности воздуха в период резкого похолодания.

С начала года режим неблагоприятных метеоусловий в Кузбассе вводился уже трижды: во время новогодних праздников, в конце января и в начале февраля. Это было связано с аномальными морозами и безветренной погодой, при которой все выбросы скапливаются в нижних слоях атмосферы, образуя сильный смог и дымку.

По данным Кемеровского гидрометцентра, ночью в четверг в Кузбассе температура воздуха опустилась до минус 32 градусов, ветер слабый 3-8 м/с. По прогнозу синоптиков морозная погода сохранится до конца недели.