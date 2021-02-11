В Восточной Сибири задержали контрабандистов леса, причинивших ущерб на 307 млн рублей

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли в Восточной Сибири деятельность преступного сообщества, участники которого занимались контрабандой леса. Ущерб от их противоправной деятельности составил около 307 млн рублей, сообщила ТАСС в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По версии следствия, гражданин одной из стран дальнего зарубежья и российский предприниматель создали и возглавили преступную организацию с целью незаконного обогащения. К противоправной деятельности они привлекли еще пять человек: двух уроженцев стран Восточной Азии и трех граждан России. Злоумышленники осуществляли контрабандные поставки древесины за рубеж через таможенные посты Иркутской области, оформляя на товар таможенные декларации с недостоверными сведениями", - сказала она.

Кроме того, как отметила Волк, злоумышленники неоднократно незаконно создавали юридические лица и совершали финансовые операции и иные сделки с полученными деньгами, чтобы придать правомерность своим действиям. "По предварительным данным, через государственную границу РФ сообщники перевезли более 55 тыс. кубических метров лесоматериалов стоимостью около 307 млн рублей", - добавила представитель МВД.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ст. 173.1 ("Незаконное образование юридического лица"), 174.1 ("Легализация денежных средств"), 191.1 ("Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины"), 193 ("Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте"), 210 ("Организация преступного сообщества или участие в нем") и 226.1 ("Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия") УК РФ.

Полицейские провели более 15 обысков, в ходе которых изъята различная лесозаготовительная техника, большое количество лесопродукции и лесоматериалов, а также документы, которые имеют доказательственное значение для уголовных дел.

Трое подозреваемых арестованы, еще один находится под домашним арестом. Трое иностранцев, входящих в состав преступной организации, объявлены в федеральный розыск.