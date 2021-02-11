Прокуратура проверит информацию о невыплате зарплаты работникам "Сибмоста"

НОВОСИБИРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Прокуратура в Новосибирской области начала проверку информации о невыплате зарплаты сотрудникам одной из крупнейших строительных компаний Сибири АО "Сибмост", которые ранее записали обращение к президенту. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве в четверг.

В мае 2020 года Арбитражный суд Новосибирской области признал "Сибмост" банкротом. Общая сумма задолженности составляет около 8 млрд рублей. В феврале 2021 года уволенные сотрудники предприятия записали видеообращение президенту РФ Владимиру Путину, в котором рассказали о 90 млн рублей задолженности "Сибмоста" по заработной плате. По словам рабочих, в декабре суд постановил выплатить задолженность, однако деньги так и не поступили.

"Да. Мы проверяем соблюдение трудовых прав граждан [об оплате труда]", - сказал собеседник агентства.

Как сообщается на сайте ведомства, прокуратура в течение трех лет регулярно проводит проверки предприятия. Ранее после мер прокурорского реагирования работникам общества выплачена задолженность по зарплате в размере свыше 200 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития Новосибирской области, в сентябре руководство "Сибмоста" уволило более тысячи сотрудников. "Из общего числа работников 434 человека - это жители Новосибирской области, остальные - жители Алтайского и Красноярского края", - рассказали в министерстве. В пресс-службе добавили, что по состоянию на сегодняшний день уже трудоустроены порядка 250 жителей Новосибирской области.

О ситуации с банкротством

Компания "Сибмост" занималась строительством третьего моста через реку Обь стоимостью 14,8 млрд рублей в качестве генподрядчика. Она пыталась взыскать с властей Новосибирска 2,5 млрд рублей убытков, которые возникли из-за несвоевременного предоставления участков под строительство, но арбитраж отказал ей. Летом 2016 года субподрядчик "Сибмоста" потребовал его банкротства, тогда в дело в качестве кредиторов вступили Сбербанк, банк "Акцепт", Экспобанк и Федеральная налоговая служба. Весной 2019 года в компании была введена процедура наблюдения, а в феврале следующего года на собрании кредиторов "Сибмоста" было принято решение о заключении мирового соглашения. Однако арбитражный суд отказал в утверждении мирового соглашения между "Сибмостом" и кредиторами, предусматривающего прощение 75% долгов.

В 2020 году компания занималась строительством Восточного автомобильного обхода Новосибирска, стоимость первого участка которого оценивалась ранее в 10,3 млрд рублей, однако в конце августа контракт с "Сибмостом" был расторгнут из-за отставания от графика работ.