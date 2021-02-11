Детские санатории и оздоровительные лагеря Томской области возобновят работу в конце марта

Ограничения из-за коронавируса были введены в Томской области 31 марта 2020 года. В последний раз режим ограничений продляли до 31 марта 2021 года. В частности, запрещены массовые мероприятия, действует масочный режим. В конце декабря власти региона начали постепенно отменять запреты - возобновили плановую медпомощь, вернули к работе по профилю часть медучреждений, а также разрешили работать в ночное время кафе и ресторанам. Число ежедневно выявляемых случаев заражения COVID-19 сократилось в регионе почти в три раза с января - с 200 до 70-80.

ТОМСК, 11 февраля. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин снял ограничения на работу детских санаториев и оздоровительных лагерей в регионе, которые были введены из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Они смогут вернуться к работе с 20 марта, сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

"Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию распространению СОVID-19, снял ограничения на работу детских оздоровительных центров. Согласно решению главы региона, с 20 марта возобновят работу учреждения отдыха и оздоровления детей, созданные на базе санаторно-курортных организаций, обладающих лицензией на осуществление медицинской деятельности", - говорится в сообщении.

Глава региона поручил департаменту по вопросам семьи и детей Томской области вместе с администрациями Томска, Северска и Томского района в течение месяца провести всю необходимую работу по подготовке санаторно-курортных организаций к приему детей с учетом требований, разработанных для этого направления Роспотребнадзором.

"Никакой онлайн не заменит детям солнца, воздуха, природы, спорта, творчества и общения. В прошлом году из-за эпидемии детская оздоровительная кампания была фактически свернута. В этом году нам нужно наверстать упущенное, тем более что эпидобстановка позволяет это сделать", - цитирует пресс-служба губернатора.

По данным регионального оперштаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 29 121 случай заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 26 489 пациентов, умерли 285 человек.