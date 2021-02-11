Сотрудники ФСБ задержали в Норильске сторонника террористической организации

КРАСНОЯРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Сторонника запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" задержали в Норильске. Об этом в четверг сообщила пресс-служба управления ФСБ по Красноярскому краю.

"Установлено, что, проникнувшись идеями радикального ислама, житель г. Норильска осуществлял вербовку лиц для оказания медицинской и иной помощи боевикам. По месту жительства задержанного обнаружены и изъяты средства связи, электронные носители информации, экстремистская литература и флаг ИГИЛ", - сообщили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности").