В Томске построят первую в регионе многопрофильную детскую больницу за 8 млрд рублей

ТОМСК, 11 февраля. /ТАСС/. Первую в Томской области многопрофильную региональную клиническую больницу для детей, где несовершеннолетние смогут получать специализированную медпомощь, например нейрохирургов и онкологов, построят в Томске за 8 млрд рублей. В настоящее время подрядчик приступил к разработке проекта больницы, сообщил журналистам в четверг вице-губернатор Иван Деев.

В Томской области нет многопрофильной больницы для лечения детей сразу по нескольким высокотехнологичным профилям медицины, однако такая помощь нужна многим пациентам, в частности, с онкологическими заболеваниями. Ранее детский онколог регионального департамента здравоохранения Инна Гербек сообщала журналистам, что больные раком дети получают лечение во взрослом стационаре у онкологов ОКБ, которые не являются педиатрами, а на их лечение предусмотрены только 20 мест.

"Состоялся конкурс на строительство Областной детской больницы. Крупное учреждение на 550 коек. У нас детские учреждения находятся в разных больницах, небольших, которые располагаются в приспособленных зданиях. Например, областная детская больница на ул. Карла Маркса, которая не имеет собственного реанимационного отделения и пользуется реанимационный отделением больницы Скорой медпомощи № 2. Общая стоимость проекта [строительства] - порядка 8 млрд рублей. На сегодняшний заключен контракт [на подготовку проектной документации] с волгоградской компанией "Гипросинтез", - сказал Деев.

Детская областная клиническая больница будет располагаться на территории Северного медицинского города в Томске, рядом с ОКБ для совершеннолетних пациентов. Медучреждение будет включать в себя отделение общей соматики, а также требующие современного оборудования и специалистов - хирургии, нейрохирургии, детской онкохирургии и другие. Под строительство уже отведен участок земли, на котором приступил к работам разработчик ПСД.