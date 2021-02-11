Новосибирский Минздрав готов помочь заразившимся испытателям вакцины "Ковивак"

Ранее новосибирское издание " Прецедент " сообщило о том, что 15 испытателей-добровольцев вакцины центра им. М. П. Чумакова, проходившие вакцинацию в центре "Вектор", заразились коронавирусом. Кроме того, они жаловались на ненадлежащую медицинскую помощь и невыплату вознаграждений.

НОВОСИБИРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Минздрав Новосибирской области готов оказать помощь гражданам, пожаловавшимся в СМИ на отсутствие медицинской помощи после того, как они, проходя испытания вакцины "Ковивак" в центре "Вектор", заразились коронавирусом, сообщила в четверг журналистам заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

"При обращении граждан, любых заболевших, неважно какой этиологии, мы оказываем помощь, которая есть у нас на территории. Если для этого требуется помощь, которой нет на территории Новосибирской области, у нас есть возможность проведения телемедицинских консультаций с федеральными учреждениями и направления пациентов в общем порядке", - сказала Аксенова.

По ее словам, в регионе работает горячая линия, по которой можно получить консультацию и помощь. Кроме того, она опровергла информацию об отсутствии лекарств для больных коронавирусом, которую, по данным СМИ, сообщил фельдшер одной из заболевших. Аксенова пояснила, что Минздрав готов оказать любую помощь в случае обращения этих граждан или донесения их персональных данных.

Центр им. Чумакова является создателем цельновирионной инактивированной вакцины от COVID-19 "Ковивак", ее регистрация в России ожидается в середине февраля.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека. Препарат "Эпиваккорона" государственного научного центра "Вектор" в октябре того же года стал второй российской вакциной от коронавируса, получившей регистрацию. Он создан на основе искусственно синтезированных элементов структуры коронавируса. 20 января 2021 года Минздрав РФ получил от Центра им. Чумакова документы для регистрации вакцины "Ковивак". Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что регистрация ожидается 16 февраля.