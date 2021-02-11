Военные в Новосибирской области помогли жителям, застрявшим на трассах во время морозов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие в Новосибирской области во время установившихся сильных морозов помогли более чем десяти местным жителям, которые оказались в кювете. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой Центрального военного округа.

"Всего за прошедшие сутки военнослужащие оказали помощь более 10 жителям Новосибирской области. Медицинская помощь никому не потребовалась. Кроме того, на маршрутах движения военной техники организованы мобильные посты для оказания помощи водителям в случае внезапной поломки автомобиля на трассе", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что машины вытаскивали с помощью УАЗов и "Камазов".

В Новосибирской области ожидается понижение температуры до минус 35 градусов, на сегодняшний день температура воздуха в области достигает минус 30 градусов.