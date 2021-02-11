В центре Омска ликвидировали открытое горение в сервисе обслуживания оборудования

ОМСК, 11 февраля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 600 кв. метров в здании сервисного обслуживания оборудования. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В 19:24 (16:24 мск) - ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

В МЧС уточнили, что в этом здании находится сервис обслуживания оборудования, а не станция технического обслуживания автомобилей, как сообщалось раньше. Пожарным удалось не допустить перехода огня на соседние дома, но при пожаре была повреждена и разобрана крыша соседнего здания.

Сообщение о возгорании в трехэтажном здании поступило в 15:55 (12:55 мск), в 16:57 (13:57 мск) пожар был локализован на площади 600 кв. метров. Погибших и пострадавших нет, к тушению привлечены 104 человека и 26 единиц техники.