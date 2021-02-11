Кузбасс будет готовить кадры для цифровой экономики при поддержке АСИ и Университета 20.35

КЕМЕРОВО, 11 февраля. /ТАСС/. Правительство Кузбасса подписало меморандум о намерении сотрудничать с Агентством стратегических инициатив (АСИ), Университетом Национальной технологической инициативы (НТИ) "20.35" и Агентством развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia) в вопросах подготовки кадров для цифровой экономики. Сотрудничество предполагает использование регионом постоянных программ Университета 20.35 и платформенных сервисов.

Документ подписали губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, гендиректор АСИ Светлана Чупшева, гендиректор университета Нина Яныкина, директор технического департамента Агентства развития профессионального мастерства Алексей Тымчиков.

"Сегодня был подписан меморандум с Университетом 20.35, по сути, это сегодня лучшие программы по компетенциям цифровой экономики, они будут доступны сегодня для жителей, для студентов Кузбасса. Каждый сможет пройти краткосрочные курсы и получить новые знания", - сказала Светлана Чупшева по итогам подписания меморандума.

С 2020 года Кузбасс начал подготовку кадров для цифровой экономики по нацпрограмме "Цифровая экономика РФ". По данным регионального правительства, цифровые образовательные сертификаты и новые компетенции по итогам профессиональной переподготовки на платформе Университета 20.35 получили порядка 900 жителей региона. Обучение проводилось по индивидуальным заявкам. Сотрудничество региона с университетом позволит проводить профессиональную подготовку кадров по цифровым компетенциям комплексно и в тех сферах, где есть потребности регионального рынка труда. Университет готов предложить для использования постоянные программы, платформенные сервисы, цифровой контент, которые направлены на развитие технологий.

Первый сетевой университет Национальной технологической инициативы (НТИ) "20.35" (Университет 20.35) готовит кадры для цифровой экономики в новом формате. Первыми студентами Университета 20.35 стали сотрудники российских технологических компаний. Главная цель обучения - развитие компетенций по выводу новых российских продуктов на мировой рынок.