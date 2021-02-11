СК проверит информацию о невыплате зарплаты работникам строительной компании "Сибмост"

НОВОСИБИРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет по Новосибирской области проведет проверку после информации о невыплате заработной платы сотрудникам одной из крупнейших строительных компаний Сибири АО "Сибмост", обратившихся к президенту РФ. Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

В мае 2020 года Арбитражный суд Новосибирской области признал "Сибмост" банкротом. Общая сумма задолженности составляет около 8 млрд рублей. В феврале 2021 года уволенные сотрудники предприятия записали видеообращение президенту РФ Владимиру Путину, в котором рассказали о 90 млн рублей задолженности "Сибмоста" по заработной плате. По словам рабочих, в декабре суд постановил выплатить задолженность, однако деньги так и не поступили.

"11 февраля 2021 года в ходе мониторинга СМИ была выявлена информация о том, что не менее 10 бывшим работникам АО "Сибмост" после увольнения в полном объеме не выплачена заработная плата за период с октября 2020 года. По данному факту следственным управлением СК РФ по Новосибирской области организована доследственная проверка", - сообщила Кулешова.

Ранее проверку начала прокуратура региона. В пресс-службе Министерства труда и социального развития Новосибирской области сообщили, что в сентябре руководство "Сибмоста" уволило более тысячи сотрудников.

Компания "Сибмост" занималась строительством третьего моста через реку Обь стоимостью 14,8 млрд рублей в качестве генподрядчика. Она пыталась взыскать с властей Новосибирска 2,5 млрд рублей убытков, которые возникли из-за несвоевременного предоставления участков под строительство, но арбитраж отказал ей. Летом 2016 года субподрядчик "Сибмоста" потребовал его банкротства, тогда в дело в качестве кредиторов вступили Сбербанк, банк "Акцепт", Экспобанк и Федеральная налоговая служба. Весной 2019 года в компании была введена процедура наблюдения, а в феврале следующего года на собрании кредиторов "Сибмоста" было принято решение о заключении мирового соглашения. Однако Арбитражный суд отказал в утверждении мирового соглашения между "Сибмостом" и кредиторами, предусматривающего прощение 75% долгов.

В 2020 году компания занималась строительством Восточного автомобильного обхода Новосибирска, стоимость первого участка которого оценивалась ранее в 10,3 млрд рублей, однако в конце августа контракт с "Сибмостом" был расторгнут из-за отставания от графика работ.