Экологи создали проект по защите снежных барсов, нападающих на стоянки скотоводов на Алтае

БАРНАУЛ, 12 февраля. /ТАСС/. Экологи в Республике Алтай хотят защитить краснокнижных снежных барсов, которых отстреливают скотоводы из-за того, что животные нападают на овец. Для этого организован специальный проект: участники планируют помочь скотоводам сохранить домашний скот от нападений хищника, это в свою очередь защитит популяцию ирбисов, сообщил ТАСС координатор проектов по сохранению биоразнообразия представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов.

"Весной объедем большую часть стоянок в Кош-Агачском и Улаганском районах, чтобы выявить стоянки чабанов, на которые есть риск нападения барсов. После этого мы будем с ними уже предметно работать и помогать защищать стоянки от ирбисов. Практика животноводства такая, что за скотом никто особо не смотрит. На открытых пастбищах часто возникают случаи нападения. Если кошара [помещение для содержания овец] новая и нормально закрыта, то барс никогда туда не заберется, а у нас чабаны не имеют возможности ремонтировать кошары - они строились давно, обветшали, а пиломатериалы для ремонта очень сложно доставить в труднодоступные районы", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в результате кошары сгнивают, приходят в запустение, и барсу становится очень просто туда забраться. Попав в такую кошару, барс убивает сразу несколько животных. Для скотоводов в горах потеря даже одной овцы существенна. Именно поэтому, несмотря на наказание за добычу краснокнижных ирбисов, скотоводы отстреливают животных.

"Мы планируем помогать укреплять разрушенные кошары, закрывать вентиляцию, чтобы хищник уже не мог попасть к животным. Целью нашего проекта является не помощь скотоводам, а снижение пресса на снежного барса. До конца июня мы завершим опрос населения и скотоводов, к середине лета получим всю информацию по стоянкам, которые требуют вмешательства, и во второй половине лета приступим к непосредственной работе со стоянками и чабанами", - подчеркнул Карнаухов.

По его словам, экологи намерены не только помочь чабанам отремонтировать кошары, но и установить электроизгороди на пастбищах. Рассматривается возможность применения звуковых отпугивателей. Проект будет реализован благодаря помощи фонда "Мир вокруг тебя" корпорации "Сибирское здоровье".

О численности барсов

Карнаухов сообщил, что по итогам 2020 года в России насчитали 60 особей снежного барса, большая часть которых, порядка 40, обитает на Алтае - это две трети всего ареала. Следующий учет барсов проведут в 2022 году. По словам эксперта, в бассейне реки Аргут ситуация с численностью барсов стабильная: хищники хорошо себя чувствуют, у них появляются котята. На Укоке ученые пристально следят за судьбой трех барсов, на хребте Чихачева уже семь лет отслеживают двух особей.

На Алтае также продолжают реализацию проекта "Сохрани своего барса", в рамках которого жители высокогорных отдаленных сел в местах обитания ирбиса становятся добровольными помощниками инспекторам и научным сотрудникам в деле сохранения редкого хищника, отказавшись от браконьерства.

По данным WWF, в России осталось 2% мировой популяции снежных барсов, которая насчитывает от 4 до 6 тыс. особей. Точно подсчитать их не удается - барсы живут в труднодоступной горной местности. Вид остается одним из самых малоизученных среди больших кошек. В России обследовано только 70% мест обитания снежного барса.