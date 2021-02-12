Суд признал законным расторжение договора аренды новосибирского аквапарка

НОВОСИБИРСК, 12 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области отказал компании "Глобал", бывшему арендатору крупнейшего в Сибири новосибирского аквапарка "Аквамир", который приостановил свою работу в конце января из-за смены арендатора, в удовлетворении иска к компании "ВДТ Строй", управляющей аквапарком, о признании недействительным одностороннего расторжения договора аренды. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

"Информация о принятом судебном акте: в иске отказать полностью", - говорится в сообщении на сайте суда. Резолютивная часть решения отсутствует.

Конкурсный управляющий "ВДТ Строй" Дмитрий Воронин подтвердил ТАСС, что суд вынес решение о законности прекращения договора с прежним арендатором новосибирского аквапарка. Он напомнил, что для работы "Аквамира" и поддержания его систем в исправном состоянии заключен новый договор аренды с ООО "Белая Сфера Констракшн". О времени открытия аквапарка арендатор сообщит дополнительно.

Аквапарк "Аквамир" приостановил свою работу из-за смены арендатора в конце января. Как сообщал ТАСС заместитель директора "ВДТ Строй" Сергей Репников, конкурсный управляющий направил арендатору уведомление о расторжении невыгодного для компании договора аренды в декабре 2020 года, однако тот своевременно не освободил помещение. В связи с этим компания обратилась в арбитражный суд и потребовала признать недействительным договор аренды, взыскать с "Глобал" 81,1 млн рублей. Судебное заседание было назначено на 9 февраля, однако из-за привлечения к делу третьих лиц его рассмотрение перенесено на 19 февраля.

В декабре 2020 года компания "Глобал" направила еще один встречный иск к "ВДТ Строй" о признании недействительной сделки по передаче в аренду здания аквапарка. Судебное заседание назначено на 25 февраля.

О ситуации

В 2016 году группа компаний "Кварсис" ввела в эксплуатацию в Новосибирске аквапарк "Аквамир" площадью 40 тыс. кв. м. В августе 2019 года арбитражный суд Новосибирской области по заявлению "Межтопэнергобанка" ввел наблюдение в отношении управляющей компании аквапарка "ВДТ Строй" (входит в группу компаний "Кварсис").

Также в декабре 2020 года арбитражный суд Новосибирской области признал председателя правления ГК "Кварсис" Петра Овчинникова банкротом в связи с задолженностью в размере 570 тыс. рублей по иску гендиректора юридического агентства "Консильери" Алексея Морковского.